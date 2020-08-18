سياسي كويتي يفضح محاولة محمد بن زايد الفاشلة “لاستغفال” عقول العرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المحلل السياسي والصحفي الكويتي الدكتور محمد الدوسري، إن موافقة الولايات المتحدة على ضم إسرائيل للأراضي بالضفة الغربية أو عدم موافقتها، لا تمثل شيئاً حقيقياً على أرض الواقع، فهي لا تملك هذه الأرض بالأساس حتى تمنحها لأي أحد.

وتابع الدوسري في حديثه عبر راديو “سبوتنيك” بأن هذه الأرض موجود عليها شعب منذ قدم التاريخ، وهناك صراع قائم بين أصحاب الأرض والمحتل.

وشدد على أن مسألة فرض أمر واقع على الشعوب والأنظمة في المنطقة هو نهج قديم للسياسة الأمريكية التي تحاول قدر المستطاع أن تلوي ذراع الحقيقة وأن تمتطي صهوة هذا الصراع حتى تحقق مأربها من خلاله.

وتابع السياسي الكويتي: “للأسف أن تصريح كوشنر والتصريحات الواردة من دولة الإمارات بأن هذا التطبيع جاء لإيقاف ضم المزيد من الأراضي هي شماعة حتى يتم تمرير هذا التطبيع.”

واضاف:”ولكن الحقيقة بحسب رئيس حكومة الاحتلال بأن هذا التطبيع لن يغير من السياسة الإسرائيلي في المنطقة ومن مسألة ضم المزيد من الأراضي”.

وطن سرب