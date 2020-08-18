إرتفاع الذهب لـ(10,5) الف جنيه للجرام بام درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد اسواق الذهب بأم درمان ارتفاعاً كبيراً في الاسعار هذه الايام, وعزا التجار ذلك لإرتباط سعر الذهب بالعملة المحلية التي تشهد بدورها انخفاضا وتذبذبا كبيرين مقابل سعر صرف.

وقال صاحب محلات الشارقه للذهب بالسوق الشعبي ام درمان مهند ابراهيم لـ(السوداني) أن اسعار الذهب تشهد زيادة كبيرة من (8,5) الى (9,800) الى (10,5) الف جنيه بينما تتفاوت أسعاره في الأسواق الأخرى ما بين( 11 ــ 11,5) الف جنيه للجرام وسعر شراء السبيكة من بنك السودان (9,200) جنيه متوقعا حدوث زيادة جديدة عليها.

ولفت لحدوث ركود كبير في حركتي الشراء والبيع للأوضاع الاقتصادية الراهنة وعدم قدرة المواطنين على الشراء.

وقال صاحب محلات تاج الملوك بالسوق الشعبي ام درمان عبد الرحمن علي إن متوسط سعر جرام الذهب ارتفع بنسبة كبيرة لـ(8,800) جنيه للبيع و الشراء (10,5) الف جنيه سوداني ,لافتا لارتفاع الاقبال على الشراء خاصة لـ( الخواتم والدبل) خلال فترة العيد باعتباره موسم مناسبات, وقال ان الزيادات مستمرة ولا ندري في أي رقم سيقف سعر الجرام .

وقال صاحب محلات دنيا الذهب بالسوق الشعبي ، الناجي الزبير ان سعر جرام الذهب ارتفع بصورة كبيرة اذ كان متوسط سعر جرام الذهب في اواخر العام الماضي لا يزيد عن (3,200) جنيه سوداني والتضخم الراهن ادى لركود حاد في سوق الذهب حيث اصبح متوسط اقبال الناس لشراء الذهب لا يزيد عن 10 اشخاص او اكثر بقليل في الشهر وان الظروف الحالية حالت دون اقبال المواطنين على شراء الذهب باعتباره من السلع الكمالية.