كلمة تاريخية لن ينساها تاريخ الدبلوماسية العُمانية لـ “يوسف بن علوي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في سياق حالة التفاعل من قبل المغردين العمانيين مع خبر إقالة وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي، وتعيين بدر البوسعيدي خلفا له وفق مرسوم سلطاني صدر اليوم من قبل السلطان هيثم بن طارق، أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يوثق مقابلة أجراها “بن علوي” خلال فترة تولية الوزارة مع إحدى القنوات الأجنبية.

وتوثق المقابلة التي أعيد تداولها حديث يوسف بن علوي مع الصحفي الأجنبي، والذي عبّر فيه عن سياسة سلطنة عمان في التعامل مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي بشكل عام، مؤكداً في حديثه بأن السلطنة تتبع نهج السلام ونشره وتعزيز أفكاره بين دول العالم.

وتابع “بن علوي” في حديثه بأن بلاده يجمعها علاقات طيبة مع جميع البلدان بالمنطقة العربية وأيضاً مع الولايات المتحدة والصين والقوى الكبرى كلها.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول وأثنوا على ذكاء وفطنة “بن علوي” كأحد أعمدة السياسة والدبلوماسية العمانية في عهد السلطان الراحل قابوس.