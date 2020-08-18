مطالب بمراجعة قرار إيقاف صادر الهجن

الخليج 365 :

طالب منتجو ومصدرو الهجن، حكومة الفترة الانتقالية باستئناف صادر الهجن باعتباره أكبر حصيلة صادر للدولة وأن إيقافه يشكل خطرا بتشجيع التهريب لدول الجوار، وما يترتب على ذلك في اهدار الثروة القومية للبلاد.

واستعرضوا في اجتماعهم امس مع وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح، المستجدات في صادر الإناث بصفة عامة والهجن خاصة.

ودعا وزير الثروة الحيوانية عادل فرح، الجهات العليا بالنظر في القرار لإعادة النشاط الاقتصادي والسماح بالتصدير وفق الاشتراطات المتفق عليها ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول صادر الاناث، وقال إن الموارد الوراثية لا تنتقل عن طريق الاناث والدراسات على مستوى العالم تؤكد على ثلاثة تدخلات، في النوع والمناخ وطريقة التربية، ثم اجازة قانون الموارد الوراثية لحفظ حق البلاد في كل السلالات وخاصة أن السودان يتأهب للدخول في منظمة التجارة العالمية.

وقال : لن نسمح بأي استثناءات لأي جهة إلا عن طريق الصادر، مشددا على أهمية تصحيح القوانين والمفاهيم خلال الفترة الانتقالية لوضع قاعدة استراتيجية منصوصة بالقانون لتحقيق متطلبات الثورة وتطبيق القانون على الكل.

ودعا مستشار مجلس تنمية الرحل د. محمد زين موسى، المجلس الانتقالي بالنظر في استئناف صادر الهجن لأهميته الاقتصادية، ودوره الكبير في الجوانب الاقتصادية والسياسية، والترابط الاجتماعي بين المجتمع المحلي والدولي.

واشار المصدر، عمر النقر، الى ان هناك تجاوزات وإعفاءات أهدرت الموارد وأنهم تضرروا من قرار إيقاف الصادر، متسائلا الى ماذا استند القرار.

و اشتكى المنتج، بابكر محمد علي، من عمليات التهريب، وقال ان المصدرين يسعون للعمل بطريقة رسمية واستئناف الصادر وفق الإجراءات والاشتراطات الرسمية للوزارة.