يانج أفريكانز: لا نفكر في ضم شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد يانج أفريكانز، موقفه من ضم السوداني شرف الدين شيبوب، الذي انتهى عقده في يونيو الماضي مع ناديه سيمبا وذكرت بعض التقارير، أن يانج أفريكانز يتفاوض في الوقت الحالي، للحصول على خدمات شرف الدين شيبوب.

ويعتبر يانج أفريكانز، الفريق الأكبر والأكثر جماهيرية في تنزانيا، لكنه يواجه صعوبات مالية وفنية كبيرة، في ظل سيطرة غريمه التقليدي سيمبا، الذي يحتكر البطولات المحلية في آخر موسمين.

كما تلقى اللاعب الدولي شرف الدين شيبوب، عرضًا من أزام التنزاني، للحصول على خدماته هذا الصيف.

وقال رئيس يانج أفريكانز، أمشندو أمسولا في تصريحات نقلها موقع “كووورة” لم نتفاوض مع شرف الدين شيبوب”.

وأضاف “نعلم أن عقده مع سيمبا انتهى، لكننا لم نفكر في ضمه، لقد أنجزنا ملف التعاقدات بشكل كبير حتى الآن”.

يذكر أن شيبوب تواجد في السودان خلال فترة التوقف بسبب كورونا منذ إبريل الماضي، وحرمه توقف الطيران، من خوض بقية مباريات سيمبا، مما أضعف مفاوضات تجديد عقده.