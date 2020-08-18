غوتيريش يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.
وفي موجز صحفي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام… الأمين العام يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأعرب دوجاريك عن أمل الأمم المتحدة في أن يتسنى لها أن تساعد الماليين، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في إعادة الهدوء إلى بلادهم.
ونقلت “رويترز” عن مصادرها أن عسكريين متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو.
وجاء ذلك وسط ورود تقارير عن وقوع تمرد في قاعدة “كاتي” العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
رويترز
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