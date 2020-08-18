جو بايدن: ترامب لا يملك خطة لمحاربة فيروس كورونا حتى الآن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب، لا يملك خطة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ترامب ليس لديه خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن”.

وتابع: “لا يملك ترامب خطة للسيطرة على الوباء”، مضيفا: “فشله في القيادة يكلف الأمريكيين أرواحهم”.

وقال بايدن: “إذا أصبحت رئيسا فإنني سأوفر دعما أكبر لاختبارات الكشف عن الوباء، كما أنها ستكون متاحة على الطرق وفي الأماكن العامة”.

وتابع: “بالنسبة للعاملين في مجال الصحة سنوفر لهم كل ما يحتاجونه من مهمات طبية لحماية أرواحهم”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 21 مليون مصاب، بينهم أكثر من 775 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.