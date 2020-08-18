شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار يوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولار.
وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، ”هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن.“
وزاد سعر الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يقفز 1% مع هبوط العملة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.