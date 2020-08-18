الجمارك تضبط مخدرات داخل (أقلام حواجب) بمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب أنه تم ضبط حبوب مخدرة (كوزموس) بحوزة راكب أجنبي الجنسية مخفية بداخل حقيبتين تبلغ كميتها (95) ألف حبة، مضيفاً أن ضبطية حبوب (الكبتاجون) تم شحنها من إحدى الدول الأجنبية وبعد توفر معلومات دقيقة تم ضبط عدد (36) ألف حبة مخفية داخل (أقلام حواجب).

من جانبه تفقد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ علي منصور صباح اليوم إدارة جمارك مطار الخرطوم. ووقف على ضبطية الحبوب المخدرة، كما اطمأن على سير العمل بأفرع إدارة جمارك مطار الخرطوم والتي يقع على عاتقها كثير من المسئوليات في الحفاظ على إقتصاد البلاد ومكتسباتها.

ومن جانبه أكد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير أن منسوبي الجمارك بمطار الخرطوم بالمرصاد لكافة المحاولات التهريبية البائسة والدليل على ذلك الضبطيات المتلاحقة الأخرى تلو الأخرى خلال الأسابيع الماضية لعملات أجنبية ومخدرات موضحاً أن زيارة مدير عام قوات الشرطة لديها صدى طيب لدى منسوبي جمارك المطار وتعمل على رفع الروح المعنوية وتحقيق كثير من الإنجازات .

وقال العميد عبد الرحمن بدوي عبيد مدير فرع الصالات والتارمك أن الضبطيات تعد نوعية ظلت تحققها إدارة جمارك المطار حققت ضبطيات نوعية خلال الأيام القليلة الفائتة بظبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية مهربة بطرق شتى مثل العملات داخل صناديق الشاي وداخل المناطق الحساسة بجسد شاب وضبطيات المخدرات الا ان الحس الأمني لمنسوبي إدارة جمارك المطار أفشل جميع المحاولات التهريبية .

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