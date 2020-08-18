الصحة تشدد على ضرورة قراءة النظم الصحية مع الهيكل الكلى والاقتصادي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزير الصحة الإتحادية المكلف د.سارة عبدالعظيم، على ضرورة تقديم العدالة في الخدمات الصحية عن طريق مقابلة حوجة الولايات وتقديم الخدمات العلاجية الكاملة بجميع الولايات فضلا عن تقوية النظام الصحي دون خلق عبء على المواطن وذلك بتحسين الوصول وبالحصول على الخدمات العلاجية في محل اقامته .

جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم ورشة توطين التخصصات بالولايات تحت شعار(ضمان خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة بجميع الولايات) بفندق قراند هوليداي فيلا .

وشددت عبد العظيم، على ضرورة قراءة النظم الصحية مع الهيكل الكلى والاقتصادي العام واعادة هيكلة النظم الموجودة وتوفير الكوادر الطبية وتدريبهم فضلا عن تهيئة البيئة العملية التي تمكنهم من آداء العمل بالطريقة المطلوبة.

ودعت عبدالعظيم، الى تحديد الفجوات بجميع الولايات خلال الورشة وكيفية معالجتها مؤكدة على تنفيذ المخرجات التي بدورها ستعمل على تقوية النظام الصحي في البلاد.

من جهتها التزمت وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي آمنة أبكر، بدعم مخرجات الورشة لتحقيق الأهداف وتغطية الولايات بالخدمات الشاملة دون عناء وبأقل تكلفة مؤكدة على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بكل تخصصاتها وتوفير المعدات الطبية فضلا عن تهيئة بيئة العمل .

ولفتت أبكر، الى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة الخدمات الطبية وتخفيف تكاليف العلاج فضلا عن العمل على ايقاف الهجرة الخارجية والولائية الى تلقي الخدمات العلاجية .

وكشفت مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د.ندى بكري خلال حديثها عن أهمية الكشف الموحد والوضع الراهن لنقل التخصصات الدقيقة بالولايات، أن نسبة الإختصاصيين والأطباء العموميين والمهندسين الطبيين والقابلات بولايتي الخرطوم والجزيرة بلغت 74%، مؤكدة على ضرورة توزيع الكوادر الطبية بصورة عادلة بجميع الولايات .

ولفتت بكري، الى أن أسباب ضعف تدني الخدمات الطبية والتخصصات الدقيقة في الولايات يرجع الى ضعف المقابل المادي وضعف فرص التدريب والتنمية الشاملة بجانب ضعف بيئة العمل، مؤكدة على نقل تخصصات أمراض الباطنية والقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وطب وجراحة العيون ومناظير الجهاز الهضمي والعناية المكثفة لحديثي الولادة والأنشطة التشخيصية والتخدير بجميع الولايات .

جريدة التيار