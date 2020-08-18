شركات المطاحن توقف بيع الدقيق التجاري بسبب ارتفاع أسعار الدولار

الخليج 365: أوقفت شركات المطاحن، بيع الدقيق التجاري بالأسواق التجارية عقب تذبذب أسعار صرف الجنيه السوداني مُقابل العملات الأجنبية. وأكّدت مَصادر مُطّلعة بحسب (باج نيوز) أمس، توقُّف بيع الدقيق التجاري في الأسواق (البكتات، جوال زنة 25 كيلو) بعد الارتفاع الكبير للدولار في الأسواق المُوازية للعملات، وأرجعت الأسباب لعدم تمكُّنها من مُجاراة الأسواق المُوازية وانفلاتها، لا سيما وأنّ أسعار الدقيق التجاري كانت بواقع (145) جنيهاً للدولار صحيفة الصيحة

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