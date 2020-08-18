الحلو: مفاوضات جوبا الحالية لا تخاطب جُذُور المُشكلة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجّه رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، انتقادات حادّة للحكومة الانتقالية في ذكرى التوقيع على الوثيقة الدستورية، وقال إنّ البلاد مازالت تُدار بالعقلية القديمة التي تُقسِّم وتُفرِّق بين الشعوب السودانية.

وأضاف الحلو في بيان أمس، بأنّ ما يَدور في مُفاوضات السلام الحالية هو مُحاولة لتحقيق سلام جزئي لا يُخاطب جُذُور المُشكلة السودانية، ولن يفضي إلى سلامٍ حقيقي، وأكّد تمسُّكه بموقفه الداعي لمُناقشة وحل مُشكلة البلاد من جُذورها وبناء نظام علماني ديمقراطي لا مركزي يحترم حُقُوق الجميع، وأضاف: “مازال الخلل في بنية الدولة يُراوح مكانه”، ودعا لتكوين مفوضية للسلام لتتولّى مهام التفاوض وتكون صانعة السلام تحت رعاية مجلس السلام، وقال “أي اتفاق سلام لا يخاطب جذور المشكلة لن يكون شاملاً ولا نهائياً”، ونعت الحلو الحكومة الانتقالية بالمُراوغة فيما يتعلق بمعالجة الضائقة المعيشية، وقال “الحكومة تحاول تجنب مُناقشة القضايا الجوهرية وتتلكأ في التفاوض بغرض شراء الوقت”، وأشار إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت في أجزاء واسعة من البلاد، ونوه إلى أن الجميع يعلمون مَن يقف خلفها ويفتعلها، وقطع بأن أهم أهداف ثورة ديسمبر هو تحقيق السلام الشامل والعادل ما يُمهِّد الطريق للتحول الديمقراطي والتعايش السلمي.