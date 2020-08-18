وزارة المالية تؤكد أهمية تطوير خدمات الري للنهوض بالقطاع الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضحت د. هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة أهمية الري في تطوير القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه الاقتصاد السوداني، جاء ذلك خلال اجتماعها بمكتبها اليوم بالبروفيسور ياسر عباس محمد علي وزير الري والموارد المائية بحضور وكيلي وزارة المالية والري وعدد من المدراء بالوزارتين.

واطلعت وزيرة المالية على كافة المشاكل التي تواجه وزارة الري والموارد المائية، وأمنت على ضرورة حل جميع الاشكالات التي تواجه العاملين بالوزارة وتوفير خدمات الري للمشاريع القومية ومشاريع الايلولة الزراعية بالولايات، مشيرةً الى اهمية تهيئة المناخ الملائم وتوفير الموارد والمتطلبات لزيادة الانتاج وانجاح الموسم الزراعي، داعيةً إلى جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل الاجنبي لإعادة تأهيل البنية التحتية في مجال الري وتحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد .

من جانبه ابان بروفيسور ياسر عباس محمد وزير الري والموارد المائية أهمية إعادة تأهيل الري وتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين الخدمات وزيادة الانتاج، وتحدث حول اداء الوزارة في تنفيذ خدمات الري بالمشاريع الزراعية ومياه الشُرب ومشروع حصاد المياه إلى جانب إزالة الاطماء وإنتاج الابحاث العلمية التي تخدم عملية الري.

وأشار وزير الري إلى أهمية تطوير إدارة المشاريع الزراعية وتطبيق مبدأ الشفافية تجويداً لاداء الاجهزة الحكومية، مؤكداً استعداد وزارة الري للعمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتحسين خدمات الري وتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني .