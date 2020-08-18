الخارجية لم تناقش قضية العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، إن وزارته لم تناقش العلاقات مع اسرائيل، موضحاً أنه لم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن، وأكد قمر الدين في تعميم صحفي وفق صحيفة السوداني، أن وزارته تلقت تصريحات الناطق باسم الوزارة حيدر بدوي عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل بدهشة، مشيراً إلى أنها أوجدت وضعا ملتبساً يحتاج لتوضيح.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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