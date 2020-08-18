لجنة الفيضانات بوزارة الري تحذر من إرتفاع مناسيب العطبراوى

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية من ان المناسيب الحالية لنهر عطبرة قد تشير الى ارتفاع النهر، وتوقعت حدوث فيضانات في بعض المناطق.

وكانت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية قد اعلنت توالي إنخفاض وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غدٍ الأربعاء الى حدود 550 مليون متر مكعب.

بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 16 و17 أغسطس 7 و17 ملم على التوالي والتي قد تؤدي إلى إرتفاع إيراد نهر عطبرة في اليومين القادمين.

وتوقعت لجنة الفيضانات ان تكون المناسيب ليوم غدٍ الأربعاء على النحو التالي:

القطاع : الدمازين – سنارسيشهد إنخفاضاً (في حدود 15 سم).

القطاع : سنار – الخرطوم سيشهد إستقراراً.

القطاع : الخرطوم – شندي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 5 سم).

القطاع : شندي – عطبرة سيشهد إستقراراً.

القطاع : خشم القربة – عطبرة سيشهد إستقراراً.

القطاع : عطبرة – سد مروي سيشهد إستقراراً.

القطاع : سد مروي – الدبة سيشهد إستقراراً.

القطاع :الدبة – دنقلا سيشهد إستقراراً.

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وتوقعت لجنة الفيضانات بحسب (سونا ) ان تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الثلاثاء ويوم غد الاربعاء ويوم بعد غد الخميس مرتفعا وسجلت مدينة ود مدني اليوم الثلاثاء 20.50 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 20.43 متراً ويوم بعد غد الخميس 20.41 مترا، فيما كان اعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في اغسطس 1946

محطة الخرطوم سجلت اليوم الثلاثاء 17.12 متراً ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 17.14 مترا والخميس 17.12 مترا،بينما كان اعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي محطة شندي سجلت اليوم الثلاثاء 17.79 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 17.83 مترا ويوم الخميس 17.85 مترا، مقارنة باعلى منسوب 18.07 مترا ،سجل ايضا في اغسطس من العام الماضي

محطة عطبرة سجلت اليوم 16.10 متراً ويتوقع ان تسجل غداً 16.10 مترا ويوم الخميس 16.12 متراً، وكانت عطبرة سجلت اعلى منسوب لها 16.64 مترا في اغسطس 2001

محطة دنقلا سجلت اليوم 15.09 مترا ويتوقع ان تسجل غدا الاربعاء 15.12 مترا ويوم الخميس 15.12 مترا، وكان اعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في اغسطس 2001

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )