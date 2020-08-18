استئناف الدراسة بجامعة مروي التكنولوجية

قرر اجتماع مجلس عمداء جامعة مروي التكنولوجية برئاسة د. خالد عبدالفتاح ود. عبداللطيف الحمد بحسب صحيفة أخر لحظة استئناف الدراسة والإمتحانات لطلاب المستوى الأول قدامى ( 2018) والخريجين ( بكالوريوس + دبلوم ) بكل كليات الجامعة اعتباراً من الأحد السادس من سبتمبر المقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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