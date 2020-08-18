مدير جامعة القرآن الكريم يتفقد المدينة الجامعية

قام مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بروفيسور عمر السيد الطيب العباس ودبدر الثلاثاء برفقة نائبه بروفيسور صلاح ابراهيم عيسى ووكيل الجامعة د. مبارك ابراهيم التجاني قام بزيارة تفقدية لمركز الطلاب بالمدينة الجامعية بالثورة للإطمئنان على الإستعدادات والتجهيزات من اجل استئناف الدراسة وإستقبال الطلاب في الفترة المقبلة وفقا للإشتراطات الصحية .

وقال ودبدر وفق صحيفة أخر لحظة ان الجامعة حريصة على توفير كل سبل الراحة وكل ما يدعم حسن سير العملية التعليمية واطلع على آخر الأعمال في جميع المباني ، مستمعا لشرح عن سير العمل وما تم انجازه ، مضيفا بان هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن خطط المتابعة المستمرة للمشاريع في كافة وحدات الجامعة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )