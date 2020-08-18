شاهد بالفيديو مقطع مؤثر لـ«كفيف» سوداني يربط حبل من بيته إلى المسجد حتى لا تفوته صلاة الجماعة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مؤثراً، يظهر رجلاً كفيفا كبيراً في السن، يربط حبلاً ليستدل به من منزله إلى المسجد الذي يبعد عنه عشرات الأمتار وظهر في المقطع المسنّ ويُدعى «علي ود الطيب» مؤذن بأحد مساجد قُرى السودان، وهو يسير على قدميه، ممسكاً بالحبل متجهاً إلى المسجد.

وحظي المقطع وفق صحيفة السوداني بإعجاب متابعي مواقع التواصل والفضائيات، وتمنى الزوار في تعليقاتهم أن يمرر بشكل واسع، حتى يشاهده كل مسلم يعيش في هذه الحياة وهو ينعم بحاسة البصر ويتكاسل عن أداء الصلاة.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )