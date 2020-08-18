مباحثات حول ورقة القضايا السياسية بين الحكومة والحركة الشعبية و الثورية

عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة #الفريق_أول_ركن_شمس_الدين_كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ووفد الحركة الشعبية-شمال الجبهة الثورية بقيادة عقار ، برئاسة الأستاذ ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة ،جلسة مباحثات اليوم بمقر االمفاوضات بفندق بريميد بجوبا ،حول تنقيح ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين بحضور فريق الوساطة الجنوبية بقيادة السيد توت قلواك رئيس لجنة الوساطة.

وأوضح د. ضيو مطوك عضو فريق الوساطة في تصريح صحفي وفق الصفحة الرسمية لمجلس السيادة بالفيس بوك أن فريق الوساطة حدد مدى زمني لا يتعدي اليومين لاستكمال المناقشة حول هذه الورقة ومن ثم إعدادها للتوقيع عليها بالأحرف الأولى وبذلك يكون ملف القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين – الحركة الشعبية-شمال الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار قد إكتمل.

وفيما يتعلق بمسألة إستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو أوضح د. ضيو أن فريق الوساطة إجتمع بوفد الحركة المفاوض وتم الإتفاق على عودة الوفد لطاولة المفاوضات مع الوفد الحكومي يوم الخميس المقبل ،مبينا أن التفاوض سيتواصل حول ملف إعلان المبادئ خاصة البند المتعلق بعلاقة الدين بالدولة وربما تناولت جلسات التفاوض القضايا الخاصة بوقف العدائيات والعمل الإنساني. ويذكر أن جلسات التفاوض ستتواصل في الثامنة من مساء الثلاثاء بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية-شمال الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )