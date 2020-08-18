وصلت لمطار الخرطوم، الثلاثاء، طائرة شحن عسكرية مصرية تحمل معونات طبية للشعب السوداني وقال السفير المصري بالخرطوم حسام الدين عيسى وفق ( سونا) إن شحنة المساعدات الطبية من مصر تشمل مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية ومستلزمات طبية، بجانب أدوية متعلقة بالفيروسات والأوبئة. وأشار عيسى إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري للخرطوم مؤخراً تم الاتفاق خلالها مع نظيره حمدوك على هذه الشحنة من بين الموضوعات التي بحثها الطرفان، بالإضافة الى المشروعات المشتركة والدعم الطبي والمساعدات الإنسانية، بجانب علاج مصابي ثورة ديسمبر وأكد أن عدد من شحنات المساعدات ستصل الخرطوم الخميس المقبل الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول شحنة مساعدات طبية مصرية للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.