رئيس وزراء إثيوبيا يعزل وزير الدفاع بعد أيام من وضعه قيد الإقامة الجبرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وزير الدفاع ليما ميجيرسا، من منصبه، وذلك في تعديل وزاري ضخم أُعلن عنه اليوم، وشمل تعيينات أخرى عديدة في مناصب مختلفة.

ووفق بيان حكومي صادر عن مكتب آبي أحمد، نقلته إذاعة فانا، أُقيل وزير الدفاع ليما ميجيرسا وعُيّن بدلًا منه كينيا ياديتا، رئيس السلام والأمن السابق في ولاية أوروميا الإقليمية. وكان ميجيرسا عُيّن في هذا المنصب منذ أبريل 2019.

يأتي ذلك بعد نحو 5 أيام من وضع ميجيرسا، المُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي، قيد الإقامة الجبرية. فيما ذكرت تقارير إعلامية إثيوبية أنه تم تحديد إقامته بمنزله من أجل “سلامته الشخصية”.

وقالت صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إنه تم وضع وزير الدفاع الإثيوبي، ليما ميجرسا، قيد الإقامة الجبرية، بعد خلافات مع رئيس الوزراء آبي أحمد التي وصلت إلى ذروتها مؤخرًا.

فيما أكدت صحيفة “إثيوبيا إنسايدر”، وهي وسيلة إخبارية محلية عبر الإنترنت خبر وضع وزير الدفاع الإثيوبي قيد الإقامة الجبرية بعدما نشرت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لثلاثة مصادر تحدثت إلى “أديس ستاندرد “، تم إخبار وزير الدفاع من قبل رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، آدم محمد، مساء الثلاثاء، أنه يجب “البقاء” في مقر إقامته قبالة شارع بولي “حتى إشعار آخر”.

وأكد مصدران من الوزارة، الأربعاء، منع بعض موظفي وزارة الدفاع، بمن فيهم سكرتيرته من الوصول إلى مكتبه، والذي تم تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.

وقبل أسبوع، أُعلن عن تجميد عضوية ميجيرسا باللجنة المركزية لحزب “الازدهار” لأنه “لم يقم بمسؤولياته على الوجه المطلوب”، وذلك على خلفية الاحتجاجات الدموية التي أعقبت حادث مقتل المغني هاشالو هونديسا.

وتوتّرت علاقة ميجيرسا بحليفه آبي أحمد، بعد أن عارض وانتقد صراحة تحرّك الأخير لتفكيك الائتلاف الحاكم السابق، “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي”، من أجل تشكيل حزب “الازدهار” الحالي.

فيما أُقيل نائب عمدة أديس أبابا تاكيلي أوما من إدارة المدينة، وعُيّن بدلًا من ذلك وزيرًا في وزارة المناجم والبترول. كان تاكيلي عُيّن من قبل مجلس إدارة مدينة أديس أبابا ليصبح نائب رئيس البلدية في يوليو 2018.

ووفق التعديل الوزاري الجديد، سيحل تاكيل أوما محل الدكتور صموئيل أوركاتو، الذي عُيّن لقيادة وزارة العلوم والتعليم العالي. فيما عُيّنت البروفيسورة هيرت ولد مريم مستشارًا للشؤون الاجتماعية لرئيس الوزراء.

وفي الوقت ذاته، طال التعديل المدعي المدعي العام أدانيش أبيبي، التي كانت تمثل أول امرأة تشغل ذلك المنصب في إثيوبيا منذ 6 أشهر فقط. وعُيّن نائبها الدكتور جيديون تيموثيوس خلفًا لها. فيما حلّ تيسفاي دابا، عضو البرلمان ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية بمجلس النواب الإثيوبي، محل تيموثيوس، في منصب نائب المُدعي العام. كما عُيّن فيكادو تسيجا، مدير مكتب المدعي العام الاتحادي للتحقيق في الجرائم العابرة للحدود، نائبًا للمدعي العام إلى جانب تيسفاي دابا.