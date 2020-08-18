نتنياهو: نرحب بموقف الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه عبد الفتاح البرهان

تعقيبا على إعلان المتحدث باسم الخارجية السودانية أن الخرطوم تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف وزارة الخارجية السودانية، وقال انه يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو : وفق صحيفة السوداني “إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع ان تبني معا مستقبلا افضل لجميع شعوب المنطقة. سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة”.

وكان رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد التقى رئيس الوزراء نتنياهو مع من جانبه قال وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي: “يشير إعلان الخارجية السودانية إلى التغيير الجوهري الذي يحدث هذه الأيام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي السودان بشكل خاص؛ بعد 53 عاما بالضبط من مؤتمر الخرطوم الذي دعا فيه السودان إلى معارضة الاعتراف باتفاقية سلام مع دولة إسرائيل. أرحب بأي خطوة تعزز عملية التطبيع والسلام”.وأضاف غابي: “سنواصل مناقشة تحسين العلاقات في المستقبل القريب، حتى توقيع اتفاقية سلام تحترم مصالح الطرفين”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )