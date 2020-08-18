رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرحب بالتصريح السوداني

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصريح السوداني بشأن اتفاق السلام مع الدولة العبرية وقال “ستستفيد إسرائيل والسودان والمنطقة كلها من اتفاق السلام ويمكنهم معًا بناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة. وسنفعل كل ما هو ضروري لجعل هذه الرؤية حقيقة”.وذلك وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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