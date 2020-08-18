حميدتي يشيد بجهود جنوب السودان فى تحقيق السلام

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الثلاثاء ، بمكتبه بمجلس الوزراء، النائب الأول لرئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو و قال دقلو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، الآن اثبتنا للعالم استطاعتنا على حل مشاكلنا بأنفسنا، وهذا شرف عظيم، وأضاف كل المحبين للسلام سيسمعون اخبارا جيدة.

وأوضح حميدتي انه خلال اللقاء تم تنوير الرئيس سلفاكير بمجريات التفاوض، فبفضل توجيهات الرئيس سلفاكير، احرزت الوساطة تقدما في التفاوض الذي اخذ زمنا طويلا وكان مقررا الانتهاء منه خلال ٣ أشهر وتاخرنا ولكننا الان في النهايات وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالأمس حددت الوساطة جدول لسير عملية التفاوض، وقابلنا الوساطة والمفاوضين من الطرفين بحضور الوفد التشادي، ومتفائلين بالوصول إلى توقيع اتفاق بالأحرف الأولى وشكر دقلو دولة جنوب السودان على تقديم تضحيات في سبيل استقرار الوضع في السودان، واشار إلى أن الشعب السوداني لن ينسى هذه الوقفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)