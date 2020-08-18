محكمة خاصة بلبنان تدين المتهم في قضية اغتيال الحريري

أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وقال القاضي ديفيد ري وفق رويترز وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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