عمليات عيون مجانية بود مدني

دشن عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة الثلاثاء بمستشفي مكة لطب وعلاج العيون بمدني إجراء 1500 عملية مياه بيضاء مجانية للفئات المستهدفة من ولاية الجزيرة وولايات الجوار بكلفة 280 ألف دولار بتمويل من جمعية العون المباشر ومؤسسة البصر الخيرية العالمية. واشاد الوالي بالتطورالتقني الذي شهدته مستشفى مكة في علاج أمراض العيون وتقديم خدمة علاجية بمواصفات عالمية وجودة عالية لشرائح الفقراء والمحتاجين . Advertisements وأكد وفق (سونا ) أن جهود مستشفى مكة لطب وعلاج العيون تعزز جهود حكومة الولاية لترقية وتطوير القطاع الصحي لتلبية طموحات وإحتياجات إنسان الجزيرة. من جانبه أعلن معاذ عبد الحفيظ مدير مستشفى مكه بولاية الجزيرة إستمرار العمليات حتى نهاية العام الجاري بواقع 35 عملية في اليوم وقال إن الأولوية للحالات الحرجة والمصابين بالمياه البيضاء في العينين الإثنين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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