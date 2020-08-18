الخارجية: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل

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الثلاثاء 18 أغسطس 2020
قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، أبا بكر الصديق، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ «سكاي نيوز عربية»، أن بلاده لا تنفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل.
وأضاف الصديق: «ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل»
وكشف: «نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت».
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