مسؤولون كبار يكشفون سبب زيارة قائد الجيش الباكستاني للسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤولون عسكريون باكستانيون أهداف الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه إلى السعودية يوم الاثنين.

وشهدت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة تطورات ربما تشي بتوتر بين الحليفين الاستراتيجيين، كان آخرها انتقادات مفاجئة وجهها وزير الخارجية الباكستاني لما وصف بـ” تقاعس منظمة التعاون الإسلامي” التي تستضيفها السعودية وتتمتع فيها بالنفوذ الأكبر عن دعم الكشميريين، إلى جانب تقارير إعلامية عن إجراءات اقتصادية “غير مشجعة” من جانب الرياض ضد إسلام آباد.

وفيما أوضح متحدث باسم الجيش الباكستاني أن زيارة باجواه “تركز بالأساس على المسائل العسكرية”، قال مسؤولون في الجيش والحكومة في باكستان لـ”رويترز” إن باجواه سيحاول تهدئة الموقف الذي قد يؤدي، إن لم يتغير، إلى الإضرار كثيرا بالاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الباكستاني.