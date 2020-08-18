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الإرصاد الجوية تورد كميات الأمطار بولاية الخرطوم

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أوضحت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن كميات الأمطار التي هطلت بولاية الخرطوم ليوم أمس وحتى صباح اليوم كما يلي:

 

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الثورة الاسكان الحارة (72) 2.5 ملم ، الرشيد 3.0 ملم ، الشقيلاب1.0 ملم، طيبة الحسناب 0.9 ملم ، ود مختار 8.3 ملم ، الثمنيات خفيفة ، عد بابكر 3.2 ملم ، الصالحه 3.5 ملم ، الثورة القرية خفيفة ، امدرمان الصفوة 2.0 ملم ، الحاج يوسف سوق (6) 2.5 ملم ، ام ضوابان 3.0 ملم ، الحاج يوسف 2.3 ملم ، الكدرو 6.3 ملم ، حلة كوكو خفيفة ، شمبات 2.0 ملم ، بحري وسط 2.0 ملم ، جبل اولياء 4.0 ملم ، الكلاكة قطعية 10.0 ملم ، الكلاكة اللفة خفيفة ، الكلاكلة الوحدة 2.0 ملم ، الصحافة 1.0 ملم ، مطار الخرطوم 3.0 ملم ، رئاسة الارصاد 1.3 ملم ، العسيلات 3.0 ملم بحسب (سونا).

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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