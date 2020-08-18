مشروع سلاسل القيمة سيحدث نقلة نوعية للتسويق والتجارة بالسودان

أكد السيد أحمد مفرح منسق مشروع سلاسل القيمة بولايتي شمال وغرب كردفان أن المشروع من المشروعات التى يعول عليها السودان في إحداث تنمية قاعدية للزراعة بشمال وغرب كردفان ويساهم في إحداث نقلة نوعية للتسويق والتجارة بالبلاد من خلال عمل أنشطة المشروع المتعددة .

وقال فى تصريح بحسب سونا إنه يعتبر من المشروعات المميزة والمتطورة في السودان ممول من بنك التنمية الأفريقي ،مبيناً أن مكونات المشروع تعمل فى البنية التحتية والذي يشمل إنشاء طرق زراعية بطول ٢٦٠ كيلو متر بواقع ثلاثة طرق في كل ولاية لربط مناطق الإنتاج ، مشيراً إلى أن مكون الطرق تأخر كثيراً وأن الأيام القادمة ستشهد فتح العطاء للشركات لتصميم الطرق .

وأضاف مفرح أن مكون البورصة من البنك الأفريقي تأخر وكذلك مكون سلاسل القيمة لسلعة الصمغ العربي ، مناشداً الجهات المعنية في هذين الجانبين بضرورة الإسراع في العمل .

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من جانبه ناشد الدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة الاتحادي المكلف بضرورة الإسراع والبدء في العمل والدعم السياسي للمشروع.

وتطرق إلى عمل أنشطة المشروع في المجتمعات الريفية التي بدأ العمل في ٢٦ مجتمع فيها بكل من ولايتي غرب وشمال كردفان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)