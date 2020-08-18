ود الأمين يفاجئ جمهوره بـ(حكاية أغنية)

فاجأ الموسيقار محمد الأمين جمهوره ببرنامج خاص على قناته الخاصة على موقع يوتيوب باسم (حكاية أغنية)، يقدم خلاله عبر كل حلقة حكاية واحدة من أغنياته وعلاقته بشاعر الأغنية، وتاريخ تقديمها وتسجيلها في الإذاعة مع تقديم الأغنية.

البرنامج وجد إشادة واسعة من جمهور الفنان الكبير الذي وصف التجربة بالمبتكرة في التوثيق وفي التواصل مع الجمهور رغم توقف النشاط الفني في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن محمد الأمين ظل في حالة تواصل مستمر مع جمهوره طوال الفترة الماضية عبر بث حي على صفحته بموقع فيسبوك، بالإضافة إلى قناة محمد الأمين على موقع اليوتيوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)