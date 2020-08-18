مصادر: جنود ماليون يعتقلون وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان

A man arrested awaits the judge to use his gavel to render a decision. أقدم جنود ماليون على اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان في العاصمة باماكو, وذلك بحسب مصادر لصحيفة السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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