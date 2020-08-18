(البندول): (اسمو رايح لي)

يعكف الفنان الشاب أحمد فتح الله (البندول) هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة. وكان (البندول) قد قدم الأيام الفائتة أغنية جديدة بعنوان (اسمو رايح لي) من كلمات الشاعر حسين أبو مروك وألحان الملحن، الفنان ناصر عبد العزيز، كما قدم أغنية أخرى من كلمات وألحان أمجد حمزة، وبحسب صحيفة آخر لحظة، حظيت الأغنيتان بقبول واسع من جمهوره. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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