التونسي “هراوي” يترك الهلال ويلوح باللجوء إلى (فيفا)

أعلن المعد البدني لفريق الهلال السوداني، معاذ هراوي أنه ترك مهمته مع عملاق العرضة شمال بصفة نهائية، بعدما غادر إلى بلاده قبل نحو أسبوعين.

وأوضح الناخب التونسي الأسباب التي دعته للرحيل، حيث أنه لم يحصل على مستحقاته المالية لمدة خمسة أشهر (20 ألف دولار) في وقت لم يجد أي اهتمام من إدارة رئيس النادي، أشرف سيد أحمد الكاردينال، ولم يتكرم أحد من مجلس الإدارة بالحديث إليه فيما يخص مستحقاته المالية، أو مساعدته حتى على السفر إلى تونس، في ظل ظروف عالمية بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، أثرت على كل شيء.

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وذكر هراوي لمقربين إليه بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه عاش أوضاعاً سيئة داخل البيت الأزرق، ومع ذلك يحتفظ لأهله بكل احترام وتقدير ولا يريد أن يتحدث عنهم بسوء.

إلى ذلك يفكر المدرب في الاتجاه إلى لجنة المظالم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على مستحقاته المالية طرف نادي الهلال، حال لم تستجب إدارة النادي للمطالبة بها بصورة عادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)