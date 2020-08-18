تعديل موعد اجتماع شداد وسوداكال

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن تعديل موعد الاجتماع الذي كان مقرراً له أمس الاثنين بين رئيسه بروفيسور كمال حامد شداد، ورئيس نادي المريخ العاصمي، آدم عبد الله سوداكال.

وقال الأمين العام للاتحاد د. حسن أبو جبل في تصريحات صحافية بحسب صحيفة آخر لحظة: إن الاجتماع يعقد بعد غد الخميس. ويناقش اللقاء وضعية (سوداكال) في نادي المريخ، وعدد من القضايا العالقة في النادي الأحمر.

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تجدر الإشارة إلى أن سوداكال كان قد اعتذر عن لقاء شداد في مارس من العام الحالي، لتواجده خارج الخرطوم العاصمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)