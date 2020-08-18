اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تعديل موعد اجتماع شداد وسوداكال

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن تعديل موعد الاجتماع الذي كان مقرراً له أمس الاثنين بين رئيسه بروفيسور كمال حامد شداد، ورئيس نادي المريخ العاصمي، آدم عبد الله سوداكال.

 

وقال الأمين العام للاتحاد د. حسن أبو جبل في تصريحات صحافية بحسب صحيفة آخر لحظة: إن الاجتماع يعقد بعد غد الخميس. ويناقش اللقاء وضعية (سوداكال) في نادي المريخ، وعدد من القضايا العالقة في النادي الأحمر.

Advertisements

 

تجدر الإشارة إلى أن سوداكال كان قد اعتذر عن لقاء شداد في مارس من العام الحالي، لتواجده خارج الخرطوم العاصمة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد اجتماع شداد وسوداكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا