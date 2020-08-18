طفل يلقى مصرعه بطلقة مسدس

تلقت شرطة دار السلام جنوب بلاغاً من إحدى الأمهات أفادت فيه بأن ابنها البالغ من العمر حوالي الاثنى عشر عاماً أصيب بطلق ناري من مسدس مما أدى إلى وفاته قامت على إثرها الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية والقبض على المتهم الذي أفاد في أقواله بأنه عثر على المسدس داخل ركشة نظامي وقام باستعماله.

وبعد تدوين الافادات صدر أمر بحسب صحيفة الدار في مواجهة النظامي ووضعه متهماً في البلاغ مع المتهم الأول وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة واشرف المتحري على اكمال ملف البلاغ لرفعه إلى جهات الاختصاص للفصل فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)