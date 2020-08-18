مصرع شاب طعناً بسكين على يد مخمورين

لقى شاب في العقد الثالث مصرعه طعناً بسكين مخمورين، كانوا على متن ركشة عندما كان القتيل يسير بالشارع العام بالقرب من الدلالة بحي الإنقاذ جنوب الخرطوم، حيث تلقت شرطة الأزهري بلاغاً بالحادث واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الجريمة، وألقت القبض على المتهمين.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، اتضح خلال التحريات بأن المتهمين كانا على متن الركشة وترجلا منها عندما شاهدا الشاب ودخلا معه في نقاش حاد دون سابقة معرفة بينهما، ومن ثم اعتديا عليه بالضرب وسددا له طعنة بسكين أودت بحياته في الحال، وحاولا الفرار من مسرح الجريمة إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهما، ودونت في مواجهتهما بلاغاً تحت المواد (21، 130) من القانون الجنائي والمتعلقتان بالاشتراك في القتل العمد، وتم وضعهما رهن الحبس على ذمة القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)