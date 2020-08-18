طعن امرأة ووفاتها وإصابة صديقتها بدار السلام

دونت شرطة دار السلام بلاغاً تحت المادة “130” وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بطعن امرأة بسكين على بطنها مسبباً وفاتها بينما أنقذت العناية الالهية صديقتها من طعنة السكين ليتم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالقبض على المتهم أفاد بحسب صحيفة الدار بأن المجني عليها قامت بتحريض أشخاص للاعتداء عليه بالضرب مما جعله يقدم على طعنها ليقوم المتحري بمتابعة اجراءات البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)