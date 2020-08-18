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زوجة تشنق نفسها على مروحة السقف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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تقدم أحد الأزواج ببلاغ إلى شرطة الخرطوم شرق أفاد فيه بأن زوجته البالغة من العمر الثانية والثلاثين من العمر قامت بالدخول إلى غرفتها أاغلقت الباب على نفسها وبعد مضي فترة من الزمن انتابه الشك في الأمر ليقوم بالدخول إلى الغرفة ليعثر على زوجته مشنوقة على مروحة السقف.

 

قامت على إثرها الشرطة بحسب صحيفة الدار، بزيارة مكان الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية ونقل الجثمان إلى المشرحة وتدوين إفادات الزوج وتسليم الجثمان لأسرته بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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