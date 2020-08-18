السودان يشارك في تدشين المقر الدائم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

شارك محمد عبدالرحمن يس سفير السودان بغانا في مراسم حفل تدشين المقر الدائم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية الذي أقيم أمس الإثنين ، وذلك بمشاركة الرئيس الغاني نانا اكوفو أدو، والسيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد وامكيلي مين الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ووزراء الخارجية والتجارة والصناعة الغانيين بالإضافة لمشاركة رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدة في غانا، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص هناك.

كما شارك رئيس جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بكلمة ضافية قدمتها إنابة عنه سفيرة جنوب أفريقيا في غانا. وشارك عبر تقنية الفيديو رئيس جمهورية النيجر بصفته مهندس عملية التفاوض لاتفاقية التجارة القارية الأفريقية الحرة.

أكد المتحدثون في كلماتهم بحسب سونا، على أهمية المناسبة وأشادوا بالحدث التاريخي والجهود التي بذلتها الحكومة الغانية في تحقيق هذا الحلم الأفريقي الكبير، وإيفائها بالتزاماتها وفق اتفاقية المقر بتوفير مقر بكامل التجهيزات للأمانة العامة ومقر إقامة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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كما أكد الحضور على الفائدة التي ستجنيها الدول الأفريقية من تنفيذ الاتفاقية وما ستوفره المنطقة الحرة للتجارة من فرص لأفريقيا لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وصولاً لقيام الاتحاد الجمركي القاري. وكذلك العمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في إنشاء سوق قاري للسلع والخدمات مع حرية الأشخاص ورؤوس الأموال والوصول للأسواق وإدماج أفريقيا في الأسواق العالمية.

في ختام الحفل قام الرئيس الغاني بتسليم المقر رسمياً لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي قام بدوره بتسليمه للأمين العام لسكرتارية المنطقة الحرة، معلناً بذلك انطلاق أعمال السكرتارية الدائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، إيذانًا ببدء العمل بالمنطقة الحرة رسمياً في يناير ٢٠٢١م. ثم قام المشاركون برفقة الرئيس الغاني بالطواف على الأقسام المختلفة للمقر ورفعوا أعلام الدول الأفريقية الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تم فى كيجالي برواندا فى ٢١ مارس ٢٠١٨م من قبل ٤٤ دولة. وكان السودان من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية في ذات اليوم. وتجري حالياً الترتيبات بين المؤسسات المختلفة المختصة بالدولة لإستكمال عملية المصادقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)