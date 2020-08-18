مختل عقلياً ينهي حياة طفلة بضربة عصا

سدد مختل عقلياً في العقد الثالث من العمر ضربة قاضية بعصاة لطفلة أودت بحياتها في الحال، حيث تلقت شرطة قسم السلام جنوب محلية أم بدة بلاغاً من والد المجني عليها، أفاد في ملخصه أن شاباً اعتدى بالضرب على ابنته البالغة من العمر (12) عاماً، مما أدى إلى وفاتها في الحال، متأثرة بالضربة.

Advertisements

واتخذت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة، الإجراءات وأحالت الجثة للمشرحة بموجب أمر تشريح صادر من النيابة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، ومن خلال التحقيق معه اتضح أنه مختل عقلياً، فتمت إحالته للكشف الطبي على ضوء القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)