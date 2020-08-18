جرد الحساب هل يفضي الى انهاء الشراكة؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مسيرة امس الاثنين السابع عشر من اغسطس سبقها تحشيد كبير من تجمع المهنيين ولجان المقاومة ، وكان اختيار اسم جرد الحساب لهذه المسيرة دقيقا ولافتا خاصة وانها جاءت بعد مليونية تصحيح المسار والتى رأى كثير من المراقبين ان اطرافا عدة على تباين مواقفها ادعى كل واحد منها ان المسيرة حققت اهدافه وعكست تأييد الشارع لرؤيته مما ادخل القائمين على امر تنظيم مليونية جرد الحساب فى تحد مفاده ان يعمل الجميع على توحيد هدف المسيرة وتوحيد شعاراتها ، وهذا ما ظهر جليا فى حراك أمس الاثنين الذى اوضح مدى انسجام الجموع واتساق حركتها الى ان وصلت بهم الاحداث الى الاصطدام بالقوى الأمنية ، وماحصل من وقائع على الأرض جعلت ولاية الخرطوم والشرطة وجهاز المخابرات اضافة الى تجمع المهنيين – وربما اخرين – كل يصدر بيانا يحاول ان يبرئ فيه ساحته من ما وقع ، واذا استثنينا تجمع المهنيين الذى كان يهاجم الجهات الرسمية ويحملها مسؤولية التداعيات المؤسفة فإن الجهات الرسمية وخاصة ولاية الخرطوم والشرطة وجهاز المخابرات العامة كانوا كلهم فى موقع الدفاع والبحث عن مخرج ، وهذا يبين عمق الازمة التى ترتبت على مليونية جرد الحساب ، وتوقع البعض ان تتحول الى مواجهة قادمة قد لايكون عنوانها تصحيح المسار أو جرد الحساب وانما تصل الى اغلاق الحساب وانهاء الشراكة القائمة أصلا على ركائز هشة واسس غير متينة.

تجمع المهنيين استنكر فى بيان له ضرب مواكب جرد الحساب امام مجلس الوزراء ،

وقال التجمع في بيانه :

ان رئاسة الوزراء أرسلت موظفا واحدا لاستقبال الموكب في مسلك غير مقبول ، وتابع يقول ان الموظف اعتذر بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.

وأضاف البيان انه كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية ، بل ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم ؛ وقال : ” إزاء هذا الاستفزاز والتعدي من الأجهزة الأمنية تبقى خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة ، وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات..

والي الخرطوم من جانبه اصدر بيانا قال فيه :

أعبر عن عميق أسفى للاحداث التي شهدتها مواكب #جرد_الحساب التي دعت لها قوة الثورة.

بناء على تعهداتي التي ذكرتها في بيان صباح اليوم(الاثنين)، بحماية المواكب وتأمينها حتى تبلغ غاياتها ، تلك التعهدات المبنية على مكتسبات الثورة ، وحفظها واجب علينا.

التقيت مساء اليوم (الإثنين) ، بالنائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعدد من وكلاء النيابة المشرفين على قوات الشرطة المسؤلة عن تأمين المواكب ، وقدموا لي تنويراً حول حيثيات الأحداث ، التي ستوافيكم بها الجهات المختصة بالتفصيل.

وحسب ماذكروا أن أطلاقهم الغاز تم بناء على تقديرهم للموقف ، وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة ، وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة.

وسأواصل التقصي حول أي انتهاكات وقعت خلال اليوم ، وسنتعامل معها بكل جدية وحسم.

أرجو التحقيق حول أحداث اليوم ، وتحديد المسؤولية ، تحقيقا لمبدأ العدل والمحاسبة.

وقال : عقب ذلك عقدت اجتماعاً طارئاً مع السيد رئيس الوزراء ، لمناقشة الأمر.

وأفادوني بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرت مكبر صوت لاستخدامه في المخاطبة.

وأيضاً أخطروني بأن مجموعة من الثوار طلبت مقابلة ممثل لمجلس الوزراء لابلاغه بمطالب الموكب ، وعقب خروج الممثل لمقابلتهم طلبت مجموعة اخرى حضور رئيس الوزراء بنفسه لمخاطبة الموكب ، ما دفع ممثل المجلس للاعتذار عن تحقيق هذا المطلب نسبة لارتباطات مسبقة له.

وأصدرنا لاحقاً في مختلف أجهزة الحكم قراراً بإطلاق سراح كل الموقوفين.

إن الثورة نجحت في إنهاء عهد الاستبداد والقهر بسلميتها، وتمضي بقوة وبذات الخطى لإكمال مطالبها ، تلك الخطى التي ستجد منا الدعم والسند ، في كافة قطاعات ومرافق حكومة ولاية الخرطوم.

ان بيان والى الخرطوم وإن حاول أخذ منحى تبريرى إلا ان الاعتذار عن ما وقع واضح فيه ، والتعهد بان تطال المساءلة كل من يثبت تقصيره ، هذا فى حد ذاته يمثل خط رجعة حكومى عن التصعيد بوجه القوى الثورية.

جهاز المخابرات العامة وفي تعميم صحفي أصدره يوم الاثنين أكد أنه لم يشارك في اي اعتقالات هذا اليوم مؤكدًاً التزامه الصارم بمهامه الوطنية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

وعن سونا ننقل ادناه نص التعميم الصحفي للجهاز :

تعميم صحفي

أوردت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قيام جهاز المخابرات العامة باعتقال بعض المتظاهرين اليوم بالخرطوم.

يؤكد جهاز المخابرات العامة عدم صحة ذلك وينفي تلك الشائعات تماما حيث أن الجهاز لم يشارك في اي اعتقالات اليوم ، كما يؤكد الجهاز التزامه الصارم بمهامه الوطنية وحسب هيكلته ووفق مهامه التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

المكتب الصحفى للشرطة قال فى بيانه : من

شهدت ولاية الخرطوم ظهر اليوم 17/اغسطس 2020 مواكب وصلت الي وسط الخرطوم ، وقد بدأت التجمعات بشكل سلمي وحضاري يعبر عن الثورة التي اتصفت بالسلمية وسط تنظيم ملحوظ ، بيد أن انحرافات قد حدثت في مسارها حين حاولت مجموعات اقتحام مجلس الوزراء ، ازاء ذلك قامت قوات الشرطة بانفاذ القانون _ ووفقا لنصوصه _ استخدمت الغاز المسيل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية ، وقد نتج عن ذلك اصابات متفاوته وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم اسعافهم للمشافي .

تؤكد قوات الشرطة أنها تقوم بتنفيذ القانون حرفيا وتؤدي واجبها الذي يهدف الي بسط الأمن وحماية الارواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة ، وأن هذه الاجراءات ترمي الي تجنب ما هو اسوأ ، وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعبير السلمي وعدم التعرض للقوات العاملة والممتلكات الخاصة والعامة .

ان ما وقع نهار الاثنين والتفاعلات التى

تبعته مساء نفس اليوم سواء من بيانات الادانة أو الاحتجاجات المسائية على تعامل الحكومة مع الاحداث ، اضافة الى المواقف الصارمة لبعض شركاء الحكم والتى عبروا عنها تعليقا على ما حدث ، كل هذا وغيره يمكن ان يحول أى تحرك قادم من جرد الحساب الى اغلاقه أو حتى فض الشراكة وهذا ما قد تحمله قادمات الأيام.