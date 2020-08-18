اتساع قائمة الشرف الرافضة لخيانة الأمارات.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع الاعلان عن #اتفاق_العار بين العدو الصهيونى المجرم ودولة الأمارات العربية المتحدة بدأت دائرة الرفض الشعبى فى العالم العربى تتسع ، وكثيرون اعلنوا اعتراضهم على الجريمة واستنكارهم الموقف الذى أقدم عليه ابناء زايد بوساطة المجرم العنصرى ترامب والذى لايمكن ان يقود الى خير أو يكون وسيطا فى خير .

تحدثنا أمس فى هذه المساحة عن موقف بعض الاحرار والشرفاء فى المغرب الذين اسرعوا منذ ساعة الاعلان عن #اتفاق_ الخيانة هذا ، واليوم نرى قائمة الشرف تزداد وكل ساعة نسمع بانضمام عدد من الاحرار الشرفاء ، وفى هذا الصدد نقرأ عن تأكيد

مثقفين وأدباء وفنانين عرب رفضهم القاطع لقرار أبو ظبي بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ، فيما قرر روائيون وكتاب مقاطعة جوائز الإمارات.

وشددت فعاليات عربية على رفضها لكافة أشكال التطبيع والاتفاق الأخير ، وما تلاه من ترحيب من دول عربية.

وأعلن كتاب وروائيون مغاربة سحب ترشيحهم لجائزة الشيخ زايد للكتاب ، والانسحاب من بعض المؤسسات الثقافية الإماراتية ، استنكارا لإعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

وقال الأكاديمي والناقد المغربي يحيى بن الوليد ، في تدوينة على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، إنه سحب ترشيح كتابه عن “المثقفين العرب” من المنافسة في صنف “التنمية وبناء الدولة”، وألغى مشاركة أخرى مقترحة ومبرمجة لعام 2021 في الإمارات ؛ بسبب ما سماه “التطبيع الفظيع بين ساسة دولة الإمارات والكيان الصهيوني الغاصب”.

وأضاف أن قراره – الذي أبلغه للجهات المعنية – إجراء متواضع أتضامن فيه مع شعبنا الفلسطيني في صراعه العادل من أجل نيل مطالبه المشروعة ، مشيرا إلى أنه كرس أكثر من بحث لفلسطين ، من بينها سردية فلسطين ، وإدوارد سعيد ، ومحمود درويش .

فيما أعلن الكاتب عبد الرحيم جيران استقالته من هيئة تحرير مجلة “الموروث الثقافي التابعة لمعهد الشارقة ، وانسحابه من كل الأنشطة التي تقيمها الإمارات.

وقال جيران في تدوينة له إن فلسطين خط أحمر ، وكل تطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض ، مهما كانت الجهة التي تتبناه. وبصفتي مثقفا ، أعلن انحيازي إلى الحق العربي ، فبه أحدد علاقتي بأي جهة ثقافية كانت.

ومن بين المقاطعين أيضا المصور الفلسطيني محمد بدارنة ، الذي أعلن انسحابه من المشاركة في معرض “وجهة نظر 8″ الذي من المقرر إقامته يوم 29 أغسطس في الإمارات.

وفى سبيل تعاظم الرفض الشعبى لتطبيع الأمارات اكد مثقفون عُمانيون رفضهم القاطع لـ”كل أشكال التطبيع التي تمارسها الأنظمة العربية الحاكمة” مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان مكتوب صدر عن هؤلاء إن “أبناء عُمان من كتاب وأدباء ومثقفين وصحفيين ومهنيين، من أجيال مختلفة وأطياف متنوعة، يرفضون رفضا قاطعا فصلهم عن قضيتهم المركزية ؛ القضية الفلسطينية “، داعين الأنظمة المطبّعة مع إسرائيل إلى “العودة إلى رشدها، واحترام إرادة ووجدان شعوبها الذي تمثل فلسطين فيه الركن الأساس”.

ومن الموقعين على البيان الأديب والسينمائي عبدالله حبيب، والشعراء زاهر الغافري وصالح العامري وإبراهيم سعيد، والناشطة الحقوقية حبيبة الهنائي، والباحثون سعيد سلطان الهاشمي ومحمد العجمي وسيف عدي المسكري وعلوي المشهور ووضحاء الكيومي، والمسرحيان مالك المسلماني وهلال البادي، والإعلاميون زاهر المحروقي وسليمان المعمري وسمية اليعقوبي والمختار الهنائي، إضافة إلى عدد من الروائيين وكتاب القصة، منهم حمود الشكيلي ومحمود الرحبي وحمود سعود والخطاب المزروعي ويعقوب الخنبشي وسعيد الحاتمي.

وأكد هؤلاء الاحرار أن هذا الإعلان عن اتفاق التطبيع وكل ما تلاه من خطابات الترحيب التي لاقاها من بعض الأنظمة العربية ، وبشكل أخصّ بيان وزارة الخارجية العمانية المؤيد لهذا الاتفاق لا يمثلنا، وليس معبرا عن راى الشعب العمانى ، من جهتها أكدت ملكة اللومي الناطقة الإعلامية باسم اتحاد شباب الغرب العربي (فرع اتحاد الشباب العربي لشمال أفريقيا)، أن عمر عمارة رئيس اتحاد الشباب العربي قرر تجميد عضوية دولة الإمارات في الاتحاد، وذلك ردا على توقيع اتفاق العار .

وقالت مجموعة من الكتاب والفنانين العرب والفلسطينيين إنهم سيقاطعون أي فعاليات مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة بعد موافقتها على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ومن بين الكتاب والفنانين المشاركين في حملة المقاطعة، الشاعر الفلسطيني أحمد أبو سليم الذي سحب روايته من التنافس على الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة في الأوساط العربية باسم “بوكر العربية”، حسب وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء.

ودعا أبو سليم المثقفين العرب إلى مقاطعة النشاطات الثقافية في الإمارات.

كذلك سحبت الكاتبة المغربية الزهراء رميج روايتها “قاعة الانتظار” من التنافس على جائزة الشيخ زايد.

وقال الكُتاب إنهم يعبرون بخطوتهم عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعوا الكتاب والفنانين الآخرين إلى أن يحذوا حذوهم.

ودشن نشطاء ضمن مجموعة “ثقافة في وجه التطبيع دعوة الى المثقفين العرب للإنسحاب من كل الجوائز والأنشطة الثقافية التي ترعاها الإمارات.

المجموعة التى تطلق على نفسها اسم “ثقافة في وجه التطبيع”، دعت كل الكتاب الفلسطينيين الذين قدموا أعمالهم للمنافسة في الجوائز الإماراتية، إلى “الإعلان الفوري عن سحب ترشح أعمالهم”.

كما دعت التشكيليين والمسرحيين الذين تشارك أعمالهم في الأنشطة الثقافية المنظمة قبل جهات إماراتية إلى “سحب كل مشاركاتهم”.

وأعلنت هذه المجموعة أنها ستعد قائمة سوداء باسم كل من لا ينسحب، “لأنه يضع نفسه في صف من انتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحيت “ثقافة في وجه التطبيع” الكتاب العرب والفلسطينيين الذين أعلنوا عن انسحابهم من الجوائز الإماراتية وأهمها “البوكر”، و”جائزة الشيخ زايد للكتاب”.

وتكرّ سبحة الانسحاب من الجوائز المذكورة أعلاه فضلاً عن إدارة المجلات والإصدرات الأدبية التابعة للإمارات.

وسبق ذلك دعوات مماثلة من إتحادات كتاب وناشرين عربية مثل “اتحاد الكتاب التونسيين”، واتحاد الناشرين الفلسطنيين”، حيث طالبوا بمقاطعة كل الأنشطة الثقافية التي ترعاها أبو ظبي، وتشكيل جبهة ثقافية لمواجهة تداعيات التطبيع الإماراتي وتثبيت حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة.

جمعيات وروابط كويتية جددت يوم الأحد، موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والعربي”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 31 منظمة وجمعية ورابطة كويتية، من أبرزها “جمعية المحامين” و”جمعية الإعلاميين الكويتية” و”الجمعية الاقتصادية الكويتية”.

وأكدت هذه الجمعيات رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في البيان: “التطبيع يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والعربي، وفي ظهر القضية الفلسطينية العادلة”.

وأشارت إلى أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، والاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمراً بقمعه الإجرامي لأهلنا الصامدين في فلسطين.

وشددت الجمعيات على أن الاحتلال يتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ويتجاهل القرارات الدولية المتصلة بمدينة القدس وعودة اللاجئين.

وجددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأساليب المشروعة.

وأشاد بموقف الكويت ضد التطبيع والانجراف وراء الضغوط الإقليمية والدولية.

وفى الوقت الذى تزداد فيه قائمة الشرف الشعبية العربية الرافضة للتطبيع فإن انظمة عميلة للغرب متماهية مع العدو الصهيونى

رحبت بالاتفاق الخيانى هذا ، ومن بين هؤلاء المؤيدين كل من مصر والأردن والبحرين الذين اعتبروها خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة كما قالوا.