التطبيع جريمة اخلاقية وقانونية وسياسية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الاعلان رسميا عن التطبيع بين الكيان العنصري اللقيط الغاصب لارضنا فى فلسطين المنتهك للحرمات الساعى الى تفتيت الامة وطمس هويتها وتضييع القضية المركزية للعرب والمسلمين ، بعد هذه الخطوة الخيانية من الأمارات وردت انباء من هنا وهناك عن امكانية لحوق بعض الدول العربية بالامارات فى جريمتها ، واشارت الأنباء الصادرة عن اكثر من جهة ان الخرطوم قد تكون احدى العواصم المنضمة الى مسيرة الخيانة والغدر قبل نهاية هذا العام (2020) .

مصادر مطلعة في واشنطن اعلنت ان “مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا على هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين من جهته دخل على الخط متحدثا عن اقتراب التطبيع بين كيانه والسودان ، وقال الوزير الصهيوني إن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام ، مرجحا الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي ، يوم الأحد، عن الوزير قوله إنه “يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الجاري.

وبعد يوم من هذا الكلام للوزير الاسرائيلى تناقلت بعض المواقع الاخبارية – أو بالاحرى صفحات بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعى – تسريبا عن وجود وفد صهيوني بالخرطوم..

لابد من الاشارة الى الرفض الشعبي المتجذر فى بلادنا لجريمة التطبيع وخيانة المطبعين لامتهم وللعدل والانصاف والحرية ، وقد قال كثير من الرموز فى دنيا السياسة والثقافة من قبل رؤيتهم عن خطورة مضى الحكومة فى هذا الطريق المهلك.

والمعروف ان رفض التطبيع والوقوف بوجهه ليس امرا جديدا فى بلادنا ، فقد استمرت المواقف المشرفة المناصرة لقضية الشعب الفلسطينى العادلة استمرت تناهض أى راية متخاذلة خائنة ، ونقف اليوم مع احدى هذه اللفتات البارعة التى سطرت باحرف من نور كلمات العز والشرف وردت على كل المنبطحين الخونة ، انها كلمات الناشط الأستاذ بدر الدين الهادى التى مزج فيها بين الموقف الاخلاقى والدينى والقيمى من الكيان الصهيونى الغاصب وبين مخالفة التطبيع لمهام الفترة الانتقالية والقانون الذى يحكمها ويحدد مهامها ، كتب الأستاذ الهادى يقول :

الحكومة الانتقالية ، أو مجلس السيادة ليس من حقه أن يناقش ، أو مجرد التفكير فيما يسمى بالتطبيع مع الكيان الغاصب المحتل لفلسطين ، ولا يهمنا أن كان التفكير أو الرغبة في التطبيع أمنية شخصية للبرهان او حمدوك أو مجبورين عليها بالترغيب أو الترهيب ، ولا يهمنا غياب الحس الوطني أو الإنساني أو الديني أو الأخلاقي لديهما و الذي يتنافى مع التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ، لكن كل ما يهمنا ألا يرتكبا كلاهما أو أحدهما حماقة الاتجاه نحو ما يسمى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ، لأنهما إذ ذاك سيصبحان مخالفان لمهام السلطة الانتقالية و التي ليس من بينها اتخاذ قرارات في مسائل مصيرية وجوهرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة ، كما قد يصبحان أهدافا لكل سوداني ذو ضمير أو مسلم غيور أو أي إنسان تأذي احساسه بالعدالة والإنسانية و الأخلاق، بفعلهما المنكر و نصرهما للظالم و جورهما على المظلوم و احقاقهما للباطل اللجلج.. و ان فعلا سيندمان و لات حين مندم.

ومع الأستاذ الهادى نقول ان التطبيع جريمة اخلاقية وقانونية وسياسية.