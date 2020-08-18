الخليج 365 : أفادت متابعات (الراكوبة) بأنه ومن ضمن الممتلكات التي تمت إستعادتها لجنة تفكيك التمكين من أحد رجال الأعمال التابعين للمؤتمر الوطني المدحور هناك مبنى تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي لم تقم وزارة المالية بتكليف من ينوب عنها حتى الان لزيارة الموقع والشروع في إجراءات الاستلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر المالية تهمل استلام مبنى قيمته 100 مليون دولار استردته لجنة التفكيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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