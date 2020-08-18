الجمارك السودانية : السعودية أعادت 60.188 رأس من الضأن خلال أسبوع

الخليج 365 :

أكد نائب مدير هيئة الجمارك بولاية البحر الأحمر العميد محمد يوسف، أن الإجراءات بشأن الصادر تتمثل في التأكد من مستندات التخليص بحيث تكون صحيحة ومطابقة كشهادات المحجر البيطري واستمارة الصادر من بنك السودان.

وقال خلال استقباله للوفد الإعلامي الزائر للولاية بحسب صحيفة “السوداني” بشأن معوقات صادر الماشية الحية للسعودية، إن صادر الماشية المرتجع نسلم له شهادة وارد توضح الكمية حتى لا يطالب بايراد عائد الصادر، مشيراً إلى أن الجمارك جزء أصيل في منظومة الصادر.

من جانبه، أكد مسؤول شعبة الصادر بالجمارك العميد شرطة عبد الغفار محمد حمد، أن من ضمن إجراءات الصادر كشف المحتويات ويتم الوزن بالطن، مشيراً إلى أن الوزن بالطن معفي من الرسوم ويتم شحن الباخرة.

وأضاف “حمد” أن المرتجع من المواشي يبلغ 60 ألفاً و188 رأس ضأن خلال الفترة من ٢٧ يوليو إلى ٢ أغسطس، موضحاً أن مطلوباتنا توفير المستندات المطلوبة لإجراءات الصادر، بجانب الإشراف على الشحن بالوزن في الباخرة، مؤكداً أن الصادر ليست له رسوم جمركية بما فيها الماشية.