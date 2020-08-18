التوقيع على ملف الترتيبات الامنية بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عقار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عقار بعاصمة دولة الجنوب جوبا، الاثنين، بالأحرف الأولى على بروتوكول الترتيبات الأمنية. ووقع نيابة عن الحكومة الفريق أول خالد عابدين، وعن الحركة الشعبية رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق أحمد العمدة. وحضر التوقيع قيادات من الجبهة الثورية والوفد الإماراتي راعي التفاوض والوفد التشادي.

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