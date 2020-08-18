اليكم أسعار تذاكر طيران السفر الداخلي للمطارات بين ولايات السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت سلطة الطيران المدني صباح الاثنين تصريحات عديدة تخص عودة رحلات الطيران الداخلية والخارجية يوم الجمعة الماضية.
وفي ذلك الصدد فقد أستأنفت سلطة الطيران المدني في السودان جميع الرحلات الداخلية أولاً ثم بعد ذلك الخارجية لجميع الركاب وجميع البضائع في جميع المطارات في السودان مساء يوم الجمعة الماضية ، بعد توقف دام أربعة أشهر بجميع مطارات البلاد عدا مطاري دنقلا ومروي.
من ناحيتها فقد حددت سلطة الطيران المدني، الجمعة هو الموعدً النهائي من أجل استئناف الرحلات الداخلية والخارجية مع التوجيه المستمر بالتزام الركاب وشركات الطيران بجميع الإجراءات الاحترازية الصحية، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
من جانبها فقد اشارات سلطة الطيران المدني في السودان الي أن هناك أستثنائات فقط لمطار دنقلا ومروي بسبب تفشي فيروس كوفيد – 19 أو فيروس كورونا.
أسعار تذاكر السفر الداخلي للمطارات الولائية اتجاه واحد ..
الجنينة 15.250
نيالا 12.975
الفاشر 12.210
بورتسودان 9.630
الدمازين 7.405
كسـلا 7.345
الاُبيض 7.345
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