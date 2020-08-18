تعرّف على التفاصيل ..مذيعة تلفزيونية معروفة ترفع دعوي قضائية ضد الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مذيعة قناة الهلال سوزان سليمان انها رفع دعوي قضائية ضد قناة الهلال ممثل في مجلس ادارتها بقيادة الكاردينال والمدير العام فاطمة الصادقواشارj قائلة (عملت في قناة الهلال بعقد الا انه حدثت اشكالية قبل اشهر طويلة بأن تأخرت في الوصول للقناة لتقديم برنامجالاف ام الصباحي بسبب سقوط شجرة في شارع النيل وتم ايقافي وتم تشكيل لجنة تحقيق معي بالرغم من انه في الوقت ذاته كان هناك مذيع بالقناة تأخر عن النشرة بسبب سقوط تلك الشجرة التي عرقلت تحركات الكثيرين وقتها.

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