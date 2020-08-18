بالصورة.. فنانة سودانية تحتفل بـ (البرادو) الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتفلت بالأمس الفنانة نسرين الجميعاب بشرائها سيارة تويوتا “برادو”. و نشرت الفنانة صور سيارتها الجديدة معلقة: ” ربنايديني خيرها و يكفيني شرها” على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”. و هنأ المتابعين الفنانة على اقتنائها “البرادو” بينما تداولت مجموعة الصور بطريقة ساخرة معلقين على ثراء الفنانات الأمر الذي جعلهم يمتلكون مثل هذه السيارات الفارهة.

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